Heineken может подписать контракт с РПЛ на 2 млрд рублей, если закон о пиве на стадионах примут (РБК)

Нидерландская пивоваренная компания Heineken может стать спонсором , если будет принят закон о пиве на стадионах, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также Heineken значится в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС.

«Интерес у компании давно. В компании считают, что потенциал продажи пива на стадионах в России огромный. При этом Heineken не намерены монополизировать рынок и хотят быть в числе других, в частности, российских брендов, которые будут представлены болельщикам», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

В документации Hypercube, которая находится в распоряжении РБК, сказано, что первым шагом к повышению коммерциализации футбола может стать контракт с компанией Heineken на 2 миллиарда рублей, который увеличит желание зрителей приходить на стадион.

Heineken является официальным пивным партнером УЕФА.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на стадионах был введен в 2005 году. Однако на время проведения Евро-2020, чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года закон не распространялся.

В декабре 2019 года законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах прошел первое чтение в Госдуме. Второе и третье чтение законопроекта неоднократно переносилось. Документ пока не принят.