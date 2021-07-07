Реформа российского футбола, Федерер пропустит Олимпиаду, сборная лучших игроков Евро, Швед в ЦСКА, Влашич рвется в «Милан» и другие новости утра

1. РФС приготовил суперреформу российского футбола. В Премьер-лиге: особая система для календаря, игры в два этапа, весной топ-6 будет играть друг с другом. Кажется, большинство клубов РПЛ против реформы, проект примут, только если РФС не учтет их мнение. Что касается низших лиг, то в ФНЛ будут осенний и весенний чемпионат, между ПФЛ и ФНЛ появится новая лига.

РФС сделал заявление о реформах. Нидерландская компания Hypercube рекомендовала убрать количественные ограничения по иностранным игрокам (отменить лимит!) и добавить материальный стимул для развития молодых игроков. Для чего нужна реформа: «Наш футбол стагнирует. При текущей тенденции Россия опустится на 21-е место в таблице коэффициентов к 2024 году».

2. УЕФА назвал сборную лучших игроков Евро-2020, в ней 5 итальянцев. Лучший снайпер турнира Криштиану Роналду во второй раз не попал в сборную лучших футболистов чемпионата Европы. А вот Месси и Неймар – в символической сборной Кубка Америки.

3. «Милан», хочет подписать Влашича, но все сложно. Первое предложение – аренда с выкупом за 25 млн евро при попадании в Лигу чемпионов. Но ЦСКА не отдаст Николу в аренду, и если «россонери» не согласятся на полноценный трансфер, хорват не сменит клуб этим летом. Армейцы требуют за Влашича 30 млн евро, переговоры с миланцами зашли в тупик. А ведь Влашич уже подписался на «Милан» в инстаграме.

4. «Нижний Новгород» попросил Министерство спорта РФ найти генерального спонсора. У клуба долги 120 млн рублей перед игроками за прошлый сезон. Но президент Федерации футбола области заверяет: «Нижний Новгород» судьбу «Тамбова» не повторит. На первое время деньги есть».

5. Новости хоккея. «Миннесота» выкупит контракты Сутера и Паризе, их зарплаты – 7,5 млн долларов в год. Пекка Ринне завершил карьеру, он провел 15 сезонов в НХЛ – все за «Нэшвилл». Кубок Стэнли был поврежден в ходе чемпионского парада «Тампы». Хоккеисты «Тампы» Макдона и Гудроу играли с переломами рук в плей-офф, у Хедмана разрыв мениска.

6. Судья ФНЛ Шимарыгин сделал 19 тысяч ставок на 65+ млн рублей за два года. Комитет по этике РФС рассмотрит дело.

7. Некоторые футболисты сборной Англии были в шоке от решения тренера Гарета Саутгейта назначить 19-летнего Букайо Сака пятым пенальтистом в финале Евро-2020. Кстати, Джорджо Кьеллини сглазил юного англичанина – он крикнул «Кирикочо» во время удара Сака в серии пенальти, это слово используют, чтобы заставить соперника ошибиться.

8. Алексей Швед продолжит карьеру в ЦСКА. Баскетбольный клуб также подписал Владимира Ивлева.

9. Игроки «Барселоны» недовольны руководством. Они не понимают, почему их просят снизить зарплаты, а потом делают трансферы. В «Реале» тоже неспокойно: слова президента Переса «Рауль и Касильяс – два величайших афериста в истории «Реала» из 2006-го опубликованы в газете. Флорентино пояснил: «Эту запись пытались продать много лет. Из-за Суперлиги ее опубликовали сейчас».

10. 39-летний Роджер Федерер пропустит Олимпиаду, его беспокоит колено.

11. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал футболистов сборной Англии, которые подверглись расистским оскорблениям после поражения в финале Евро-2020. Свою поддержку Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака также выразила вторая ракетка мира Наоми Осака. Полиция в Англии задержала детского тренера, который оскорблял Рэшфорда в твиттере, он заявил, что его аккаунт взломали. 700 человек собрались на антирасистскую акцию протеста с плакатами BLM около мурала Маркуса, который сперва испортили вандалы, а потом восстановили добрые люди.

12. Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-2016, Олег Верняев пропустит Игры в Токио из-за дисквалификации за мельдоний.

13. «Интер» показал новую домашнюю форму с паттерном змеиной кожи.«Рубин» представил три формы на сезон-2021/22 – красную, зеленую и золотую с черным. А домашний комплект «Байера» отсылает к финалу ЛЧ-2002.

14. КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между Аргентиной и Италией, игра может пройти в 2022 году. Встречу чемпионов Европы и победителей Кубка Америки посвятят Диего Марадоне.

15. USADA предложило изменить правила тестирования на марихуану после дисквалификации бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон.

16. Трансферы. Месси в «ПСЖ» не будет, клуб прекратит попытки подписать с ним контракт. Левандовски мечтает играть за «Реал», «Бавария» не продаст его этим летом. «Зенит» отдал 18-летнего хавбека Михайлова в аренду «Шальке» на год. «Рома» купила вратаря сборной Португалии Патрисиу за 11,5 млн евро у «Вулверхэмптона». «Локомотив» ведет переговоры с «Байером» о трансфере защитника Едвая. «Краснодару» интересен лучший бомбардир «Специи» Нзола.

17. Пилот Шарль Леклер недоволен положением дел в «Феррари». Говорят, он контактировал с «Ред Булл». Но лидеры «Формулы-1» намерены оставить Серхио Переса напарником Макса Ферстаппена.

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