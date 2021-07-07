Гол Шика с 45 метров признан лучшим на Евро-2020

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УЕФА объявил результаты голосования за лучший гол Евро-2020.

Лучшим был признан удар форварда сборной Чехии Патрика Шика в ворота Шотландии в матче группового этапа (2:0).

Игрок «Байера» забил с 45,5 метра – это самый дальний гол на Евро как минимум с 1980 года (с этого момента ведется современная статистика).

Шик! Шик! Патрик Шик забил Шотландии с центра поля – самый дальний гол в истории Евро

Лучший бомбардир Чехии на Евро со времен Бароша. История взросления Патрика Шика

 
 
 
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Публикация от UEFA EURO 2020 (@euro2020)

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