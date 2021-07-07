Гризманн и Сауль согласились на обмен. «Барса» и «Атлетико» обсуждают условия

и близки к обмену форварда на хавбека Сауля Ньигеса.

Оба игрока недавно дали согласие на трансфер, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас клубы обсуждают финансовые условия сделки – «Барса» хочет, чтобы мадридский клуб доплатил за обмен. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят получить 15 млн евро.

и проявляют интерес к Саулю на тот случай, если трансфер в «Барселону» сорвется.

Статистику 30-летнего форварда можно найти здесь, 26-летнего хавбека – тут.