Гризманн и Сауль согласились на обмен. «Барса» и «Атлетико» обсуждают условия

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«Барселона» и «Атлетико» близки к обмену форварда Антуана Гризманна на хавбека Сауля Ньигеса.

Оба игрока недавно дали согласие на трансфер, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас клубы обсуждают финансовые условия сделки – «Барса» хочет, чтобы мадридский клуб доплатил за обмен. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят получить 15 млн евро.

«Челси» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Саулю на тот случай, если трансфер в «Барселону» сорвется.

Статистику 30-летнего форварда можно найти здесь, 26-летнего хавбека – тут.

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