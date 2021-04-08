«Челси» предложил за Кьезу 100 млн евро – это стартовая сумма. «Ювентус» отказался от переговоров

«Челси» интересен полузащитник .

Лондонский клуб связался с «Юве» и предложил 100 млн евро в качестве стартовой суммы трансфера Кьезы.

«Ювентус» отказался вести переговоры о переходе 23-летнего итальянца в , пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Кьеза ярко провел чемпионат Европы, ставший победным для сборной Италии, и вошел в символическую сборную турнира по версии УЕФА. На Евро-2020 Федерико забил 2 гола.

В минувшем сезоне хавбек отыграл 33 матча в Серии А, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Кьеза забил Испании и обошел папу по голам на Евро. Они первые отец и сын, забившие на турнире