Пловцы Кудашев и Андрусенко отстранены за нарушение антидопинговых правил. Оба – в заявке сборной на Олимпиаду в Токио

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Российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Международная федерация плавания (FINA).

Ранее спортсмены отобрались на Олимпийские игры в Токио. Планировалось, что Кудашев выступит на дистанции 200 м баттерфляем, Андрусенко – в эстафете 4x200 м вольным стилем.

«Мы благодарны WADA (Всемирному антидопинговому агентству) за усердие в обеспечении чистой конкуренции в Токио.

Мы быстро и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы отдела разведки и расследований WADA.

FINA полностью привержена защите чистых спортсменов и продвижению чистых соревнований на Олимпиаде», – заявил президент FINA Хусейн Аль Мусаллам.

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