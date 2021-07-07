Тарханов о швейцарской системе календаря в РПЛ: «Швейцария – не такая футбольная страна, чтобы от нее что-то брать. Без Европы разберемся»

Российский тренер поделился мнением о готовящихся реформах, а также высказался о возможном использовании швейцарской системы календаря в .

«Я считаю, что надо делать глубокий анализ по поводу ужесточения лимита на легионеров. В первую очередь надо думать о том, как поднять юношеский футбол. Нам надо обращать внимание на талантливых футболистов. На это мы должны смотреть сейчас, а не на то, в каком формате проводить чемпионат.

Не думаю, что это самая большая проблема в отечественном футболе. Швейцария – не такая футбольная страна, чтобы от нее что-то брать.

Я за то, чтобы играло больше русских. Нам нужно готовить футболистов, а не просто говорить о формате проведения чемпионата. Как сказал Юрий Павлович Семин: «Нужно обратить внимание на юношеский футбол». Это самое главное. Нужно придумать что-то новое в подготовке футболистов.

Касаемо вмешательства Европы в российский футбол могу сказать, что никто не вытащит за уши из той футбольной ямы, в которую мы попали. Мы должны все сделать сами. И без Европы можем разобраться в отечественном футболе», – сказал Тарханов.

Название швейцарской системы календаря обусловлено тем, что она впервые была применена на шахматном турнире в Цюрихе. Это произошло в 1895 году.

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