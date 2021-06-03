Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин – 3-й, Тарасова – 6-я, Большунов – 8-й

Исследовательский холдинг «Ромир» назвал десятку спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян.

Рейтинг возглавил футболист . На втором месте – двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Замкнул тройку хоккеист .

На 4-м месте – боец смешанных единоборств , на 5-м – трехкратный олимпийский чемпион по хоккею , на 6-м – заслуженный тренер по фигурному катанию .

На седьмом месте в рейтинге идет двукратный олимпийский чемпион по хоккею , на 8-м – чемпион мира по лыжным гонкам , на 9-м – призер Игр гимнаст Алексей Бондаренко, на 10-м – боксер Константин Цзю.

В опросе приняли участие 2400 человек. Респондентам предлагалось назвать семь человек, которым они доверяют больше всего, варианты ответа не предлагались.