Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин – 3-й, Тарасова – 6-я, Большунов – 8-й

Исследовательский холдинг «Ромир» назвал десятку спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян.
Рейтинг возглавил футболист Артем Дзюба. На втором месте – двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Замкнул тройку хоккеист Александр Овечкин.
На 4-м месте – боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на 5-м – трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, на 6-м – заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
На седьмом месте в рейтинге идет двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, на 8-м – чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, на 9-м – призер Игр гимнаст Алексей Бондаренко, на 10-м – боксер Константин Цзю.
В опросе приняли участие 2400 человек. Респондентам предлагалось назвать семь человек, которым они доверяют больше всего, варианты ответа не предлагались.