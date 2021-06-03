Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин – 3-й, Тарасова – 6-я, Большунов – 8-й

Теги Артем Дзюба Константин Цзю Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Татьяна Тарасова Александр Овечкин рейтинги сборная СССР Хабиб Нурмагомедов Ляйсан Утяшева Александр Большунов Фигурное катание

Исследовательский холдинг «Ромир» назвал десятку спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян.

Рейтинг возглавил футболист Артем Дзюба. На втором месте – двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Замкнул тройку хоккеист Александр Овечкин

На 4-м месте – боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на 5-м – трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, на 6-м – заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова

На седьмом месте в рейтинге идет двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, на 8-м – чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, на 9-м – призер Игр гимнаст Алексей Бондаренко, на 10-м – боксер Константин Цзю. 

В опросе приняли участие 2400 человек. Респондентам предлагалось назвать семь человек, которым они доверяют больше всего, варианты ответа не предлагались.

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