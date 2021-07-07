Джикия забил со штрафного в девятку. «Спартак» отправил 3 мяча в ворота «Рубина» за 8 минут

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Виктор Мозес Георгий Джикия Роман Зобнин Александр Соболев Михаил Игнатов Кубок Париматч Премьер Футбол

«Спартак» крупно обыграл «Рубин» (4:0) во 2-м туре Кубка Париматч Премьер.

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник Виктор Мозес, реализовавший пенальти. На 56-й форвард Александр Соболев после скидки хавбека Михаила Игнатова увеличил счет. На 58-й минуте ворота «Рубина» поразил полузащитник Роман Зобнин.

На 63-й минуте автором четвертого гола «Спартака» стал защитник Георгий Джикия, ударом со штрафного перебросив стенку и отправив мяч в девятку.

Таким образом, московской команде удалось забить три гола за 8 минут.

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