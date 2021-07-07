Джикия забил со штрафного в девятку. «Спартак» отправил 3 мяча в ворота «Рубина» за 8 минут

«Спартак» крупно обыграл «Рубин» (4:0) во 2-м туре Кубка Париматч Премьер.

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник Виктор Мозес, реализовавший пенальти. На 56-й форвард после скидки хавбека Михаила Игнатова увеличил счет. На 58-й минуте ворота поразил полузащитник .

На 63-й минуте автором четвертого гола стал защитник , ударом со штрафного перебросив стенку и отправив мяч в девятку.

Таким образом, московской команде удалось забить три гола за 8 минут.

👏🏻 Изумительный. Идеальный. Эталонный. Фешенебельный штрафной от Джикии.



Геогрий забил главное украшение Кубка Париматч Премьер. pic.twitter.com/mR0ReVsE7b — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 14, 2021