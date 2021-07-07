Джикия забил со штрафного в девятку. «Спартак» отправил 3 мяча в ворота «Рубина» за 8 минут

«Спартак» крупно обыграл «Рубин» (4:0) во 2-м туре Кубка Париматч Премьер.
Счет на 10-й минуте открыл полузащитник Виктор Мозес, реализовавший пенальти. На 56-й форвард Александр Соболев после скидки хавбека Михаила Игнатова увеличил счет. На 58-й минуте ворота «Рубина» поразил полузащитник Роман Зобнин.
На 63-й минуте автором четвертого гола «Спартака» стал защитник Георгий Джикия, ударом со штрафного перебросив стенку и отправив мяч в девятку.
Таким образом, московской команде удалось забить три гола за 8 минут.
👏🏻 Изумительный. Идеальный. Эталонный. Фешенебельный штрафной от Джикии.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 14, 2021
Геогрий забил главное украшение Кубка Париматч Премьер. pic.twitter.com/mR0ReVsE7b
Какая же шикарная комбинация «Спартака» – пятка Игнатова и дриблинг от Зобнина 😎— Матч ТВ (@MatchTV) July 14, 2021
Так красно-белые сделали счет разгромным. А сейчас уже 4:0 😱 pic.twitter.com/YaRbAj5Hgm