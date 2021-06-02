«Барсе» придется сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро после продления контракта с Месси

«Барселоне» придется серьезно сократить зарплатную ведомость после подписания нового контракта с капитаном команды .

После достижения договоренности с аргентинцем каталонскому клубу нужно снизить зарплатную ведомость на 200 миллионов евро. В данный момент «Барса» работает над продажей футболистов с высокой зарплатой, пишет Marca со ссылкой на RAC1.

На данный момент тратит на зарплаты 110% от своего дохода. Согласно требованиями финансового фэйр-плей, эта сумма не должна превышать 70% от доходов клуба.

О переговорах Месси с «Барселоной» по контракту поступают противоречивые сведения. Сообщалось, что аргентинец принял предложение клуба. Однако появлялись сведения и о том, что форвард еще не получил официального предложения от сине-гранатовых.

В минувшем сезоне футболист, которому вчера исполнилось 34 года, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах .

Полную статистику игрока можно найти здесь.