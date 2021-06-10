Санчо очень близок к переходу в «МЮ». Последние детали согласуют в ближайшие дни

Полузащитник дортмундской может продолжить карьеру в .

Футболист крайне близок к переходу в английский клуб. Ожидается, что в ближайшие дни стороны согласуют последние детали, и Джейдон официально станет игроком «МЮ».

Окружение Санчо, а также посредники и представители клубов считают, что сделка завершится успехом, пишет журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что «Дортмунд» хочет получить за 21-летнего хавбека 95 млн евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Санчо провел 26 матчей в Бундеслиге, забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач. С полной статистикой игрока сборной Англии можно ознакомиться здесь.