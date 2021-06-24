Кудряшов о России на Евро: «У нас не было инстинкта убийцы. На ЧМ было больше игроков с настоящими лидерскими качествами»

Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о причинах неудачного выступления команды на .

– У вас наверняка был непростые дни после чемпионата Европы. Вы нашли для себя ответ на вопрос, почему именно так сложилось на Евро-2020?

– Ох, тяжелый вопрос. Тут не может быть объективного ответа, тут может каждый высказывать только свое мнение. Потому что невозможно найти одну единственную причину.

Я думаю, что самое главное – то, что именно футболисты, мы, игроки, не смогли показать свой максимум.

– Почему?

– Физически, тактически мы были хорошо готовы. Но ментально – нет. Каждый по отдельности не смог показать свой максимум. А если каждый отдельно взятый не смог, то как команда в целом может показать свой максимум?

Я не принимал участия в первых двух играх, но был в команде и следил со стороны за играми. Нас обыграла Бельгия в первой игре 3:0.

Через пару лет кто-нибудь, кто игру не смотрел, откроет статистику и скажет – да у них там судя по счету вообще вариантов не было. А они были. Мы сами себе привезли голы. Также и в третьей игре. А на этом уровне подобное не прощают.

– Но мы прощали.

– Потому что у нас не было инстинкта убийцы. В психологии убийцы, у хищников, если у них есть возможность, они убивают свою жертву. В футболе так же. Либо «убиваешь» ты, либо «убивают» тебя. Это я уже больше говорю о заключительной игре.

Я повторю, это мое личное мнение: в матче с Данией мы до гола должны были забивать, и тогда игра, я уверен, сложилась бы по-другому. Но мы сейчас можем только говорить «бы», «если бы… Все, что произошло, то уже произошло.

– Чем эта команда отличается от той, которая была на ?

– На чемпионате мира было больше игроков в команде, у которых были настоящие лидерские качества. Их было 6-7 человек. И не только те, которые были на поле, но которые были на скамейке запасных. Это, наверное, самое главное отличие той команды от этой команды, – сказал Кудряшов.