Леонид Слуцкий: «Футболистам создали сытую жизнь. Уберите лимит – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, заслуживает ли Станислав Черчесов своей зарплаты, а также оценил высокий уровень доходов футболистов.
Оклад главного тренера сборной России – 2,5 миллиона евро в год.
«Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако ее им создали.
Уберите лимит на легионеров – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.
Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», – заявил Слуцкий во время форума «Бизнес-форум на колесах».