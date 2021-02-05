Леонид Слуцкий: «Футболистам создали сытую жизнь. Уберите лимит – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных»

Главный тренер ответил на вопрос о том, заслуживает ли своей зарплаты, а также оценил высокий уровень доходов футболистов.

Оклад главного тренера сборной России – 2,5 миллиона евро в год.

«Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако ее им создали.

Уберите лимит на легионеров – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.

Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», – заявил Слуцкий во время форума «Бизнес-форум на колесах».