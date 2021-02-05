Леонид Слуцкий: «Футболистам создали сытую жизнь. Уберите лимит – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных»

Теги Рубин Леонид Слуцкий Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу лимит на легионеров деньги Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, заслуживает ли Станислав Черчесов своей зарплаты, а также оценил высокий уровень доходов футболистов.

Оклад главного тренера сборной России – 2,5 миллиона евро в год.

«Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако ее им создали.

Уберите лимит на легионеров – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.

Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», – заявил Слуцкий во время форума «Бизнес-форум на колесах».

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