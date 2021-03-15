Вингер «Локомотива» Иосифов подписал с «Вильярреалом» контракт на 5 лет (Eurostavka)

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Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов продолжит карьеру в «Вильярреале», утверждает Eurostavka.

По данным источника, футболист подписал контракт с испанским клубом на 5 лет. Для перехода в «Вильярреал» россиянину осталось пройти медосмотр.

Как утверждается, все документы для перехода на правах свободного агента были оформлены еще зимой, однако 20-летний игрок ждал окончания контракта с «Локомотивом».

В марте сообщалось, что футболист присоединится к «Вильярреалу Б» и будет периодически привлекаться к работе с основой.

В этом сезоне Иосифов провел 6 матчей за основной состав московской команды, в том числе дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Баварией». Его статистику можно посмотреть здесь.

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