Владлена Бобровникова: «К футболистам приехал Киркоров – все перегородили. Пятиборка перед ЧМ не могла попасть на тренировку. Никакого уважения к другим спортсменам»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу рассказала об отношении к футболистам представителей других видов спорта.

«Пятиборки в Новогорске готовились к чемпионату мира, и там же был сбор у футболистов.

Приехал Киркоров – все перегородили. Ульяна Баташова не могла попасть на тренировку из-за людей в форме: ехала на самокате, ей въезд перекрыли – хотя через пару дней улетать на соревнования.

Никакого уважения к другим спортсменам, просто футболистов ставят выше – это разве вопрос денег? Нет, дело в уважении: кто ты такая, пятиборка, когда здесь футболисты? Понятно, это не сами футболисты перегораживали выходы, а их охрана – но это все около футбола.

И из-за таких мелочей спортсмены из других видов формируют отношение к футболистам. Да, мы не такие богатые и популярные – я понимаю, почему так. Но не принимаю: в той же Дании гандбол – спорт номер один, футбол на втором месте.

И после каких-то моментов – как с ЗМС или Ульяной – зарплаты становятся важной деталью», – написала Бобровникова.

«Мне обидно: блин, ну умри ты на поле, грызи землю». Гандболистка Бобровникова объясняет, почему ее так задел футбольный крах на Евро