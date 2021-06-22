Газзаев о Дзюбе: «Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Нужно создавать новую, подвижную сборную»

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался об игре некоторых футболистов сборной России на Евро-2020.

— Кого вы можете отметить в составе сборной России в хорошем смысле? И кто вас разочаровал?

— Я ждал большего от Миранчука и Головина, выступающих в Италии и Франции. Если кому-то и не предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался и всего себя отдавал на поле в каждом матче. Про остальных и сказать особо нечего…

— Должен ли Дзюба вызываться в сборную в дальнейшем?

— Стоячий футбол давно закончился везде, кроме . Когда ты забиваешь по четыре мяча «Тамбову», это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером, — сказал Газзаев.

На Евро-2020 Дзюба забил один гол в трех матчах группового этапа, реализовав пенальти в игре против Дании (1:4).