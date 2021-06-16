УЕФА будет убирать пиво со столов на пресс-конференциях, если игроки-мусульмане попросят об этом

В некоторых случаях перед футболистами, которые приходят на пресс-конференции в ходе , не будут ставить бутылки с безалкогольным пивом Heineken.

«Мы будем спрашивать у футболистов-мусульман, возражают ли они против бутылок с пивом, которые стоят на столах во время пресс-конференций», – дал комментарий AFP представитель .

Сообщается, что производитель пива Heineken, который является спонсором Евро-2020, не возражает против такого подхода.

Организаторы турнира хотят избежать повторения ситуации, случившейся после матча Евро-2020 между сборными и Германии (1:0). , пришедший на пресс-конференцию, убрал бутылку пива со стола. Французский полузащитник – мусульманин, возможно, он сделал это по религиозным убеждениям. В результате на следующей пресс-конференции сборной Франции, в которой участвовал , бутылки с пивом на столе не было.

Представитель Heineken, комментируя эпизод с участием Погба, заявил: «Мы далеки от пропаганды употребления алкоголя. Безалкогольное пиво Heineken позволяет людям сократить количество потребляемого алкоголя и дает возможность заменить его безалкогольным пивом. Это дает покупателям более широкий выбор».