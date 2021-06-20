Игроки сборной Италии не встанут на колено перед матчем с Австрией на «Уэмбли»

Футболисты сборной Италии решили не вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение» – Sports.ru) перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

RAI Sport сообщает, что игроки сборной Италии приняли совместное решение и не будут вставать на колено. Леонардо Бонуччи, который будет капитаном сборной Италии в этом матче вместо травмированного Джорджо Кьеллини, объяснит решение команды на пресс-конференции.

Перед матчем группового этапа Евро-2020 против пять футболистов сборной Италии не встали на колено. Это были Андреа Белотти, Эмерсон, Рафаэл Толои, Маттео Пессина и Федерико Бернардески.

Пресс-атташе сборной Италии затем заявил, что перед игрой с Уэльсом возникла неразбериха. Сейчас футболисты сборной Италии приняли общее решение по этому вопросу.

Италия сыграет против Австрии завтра, 26 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли».

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