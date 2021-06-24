«Рубин» начал вакцинацию футболистов. Всех привьют «Спутником V»

Теги Рубин премьер-лига Россия коронавирус Здоровье Футбол

«Рубин» объявил о начале вакцинации футболистов клуба.

Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной «Спутник V». Первый этап вакцинации в «Рубине» начался сегодня.

Ранее вакцинацию прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».

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