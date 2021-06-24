«Рубин» начал вакцинацию футболистов. Всех привьют «Спутником V»

«Рубин» объявил о начале вакцинации футболистов клуба.
Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной «Спутник V». Первый этап вакцинации в «Рубине» начался сегодня.
Ранее вакцинацию прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».
Игроки «Рубина» проходят вакцинацию от COVID-19— «Рубин» Казань (@fcrk) June 25, 2021
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Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня.
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Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина». pic.twitter.com/lgpVUo1jbd