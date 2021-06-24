«Спутник V» – лучшая вакцина в мире. Думаю, будет несложно убедить игроков «Химок» привиться». Министр спорта Подмосковья о вакцинации

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что руководство «Химок» обсудит с футболистами вакцинацию от коронавируса.

«Стоит отметить, что вакцинация от COVID-19 на территории Московской области обязательна. Уже завтра состоится разговор с игроками «Химок» насчет вакцинации от .

Административно-управленческий персонал ФК уже привился «Спутником V». По-моему мнению, это лучшая вакцина в мире. Я думаю, будет несложно убедить футболистов привиться «Спутником V».

Я не знаю, что делать с игроками, у которых нет российского паспорта, как им привиться «Спутником V». Этот вопрос мы будем обсуждать дополнительно», – сказал Терюшков.