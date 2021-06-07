«Ман Сити» близок к покупке Грилиша за 100 млн фунтов. Это рекорд АПЛ

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы рекорды Джек Грилиш деньги Футбол

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш в скором времени может стать игроком «Манчестер Сити».

Стороны близки к договоренности о трансфере англичанина за 100 млн фунтов, сообщает ESPN.

Источник TalkSport отмечает, что сделка «практически завершена».

Если сделка состоится, то трансфер Грилиша станет рекордным для АПЛ. В настоящий момент наибольшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов – «Манчестер Юнайтед» за хавбека Поля Погба.

В минувшем сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья