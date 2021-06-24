Тренер Венгрии: «Роналду – великий чемпион, но временами может раздражать. Когда он забил нам пенальти, радовался так, будто это финал»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился мнением о поведении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду – великий чемпион, но временами его поведение может раздражать.

Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто это финал . Люди обращают на это внимание», – сказал итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport.

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