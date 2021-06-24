Тренер Венгрии: «Роналду – великий чемпион, но временами может раздражать. Когда он забил нам пенальти, радовался так, будто это финал»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия сборная Венгрии по футболу Евро-2020 Марко Росси 1964 Футбол

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился мнением о поведении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду – великий чемпион, но временами его поведение может раздражать.

Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто это финал Евро. Люди обращают на это внимание», – сказал итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport.

У Роналду мировой рекорд по голам за сборную! Сравнялся с Али Даеи благодаря дублю Франции

Творец этой Венгрии – итальянец, который хотел уйти в бухгалтеры. Ради сборной он перевел и выучил гимн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья