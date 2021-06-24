Акинфеев об ошибках игроков: «Вся страна обсуждает, тяжело. У кого-то на заводе руки не из того места растут, его никто не видит»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о критике в адрес футболистов.

– Второй гол Бельгии, когда Шунин отбил мяч перед собой, – это чисто техническая ошибка или сложный был момент, подача-удар?

– Такое бывает, потому что подача идет с краю, летят игроки, которые пытаются сыграть головой. Ты все равно стоишь до конца, и вот этот отскок очень сложно поймать.

Если ты поймал – так ты большой молодец. А если нет – тебе приходится отбивать его куда попало. Здесь так получилось, если посмотреть на нашего защитника, он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун.

– Черышев.

– Начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол не прощает. Тут надо играть – этот ошибся, тот ошибся – до конца, помогать и вратарям, и защитникам.

Почему говорят, что такую серию выдал в этом году. Там мяч до не доходил. Даже мы с ними играли. Там все падали, костьми ложились. И есть результат. Если мяч не долетает до ворот, вратарь его не касается, то и гола не будет.

Если брать этот гол, я бы не стал... Это мой коллега. Это очень тяжело, ребят. То же самое – вести передачу, в любой профессии тяжело. Здесь просто это все немного отличается тем, что напоказ идет – видит вся страна, начинают все обсуждать.

А с другой стороны, у кого руки тоже не из того места растут, где-то работает на заводе, его никто не видит и не обсуждает, только начальник может по голове дать.

– У него может нескольких пальцев не хватать на руке?

– Ну, это уже его проблемы, – сказал футболист в беседе на YouTube-канале «Коммент. Шоу».