Флорентино Перес: «Суперлига продолжает существование. Клубы потеряли 8 млрд евро, а Чеферин повышает себе зарплату»

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Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о проекте Суперлиги Европы.

«Есть соглашение с определенными обязательствами. Суперлига продолжает существование.

Нам угрожают, чтобы защитить свое доминирующее положение, и на английские клубы повлияло это принуждение. Мы ждем решения суда в Люксембурге.

Английские клубы не ушли сами, их принудил УЕФА. Клубы потеряли 8 миллиардов евро [в период пандемии], а Чеферин повышает себе зарплату.

Некоторые обладают привилегиями, и теперь они хотят их сохранить. Они уже хотели выгнать нас из Лиги чемпионов, но суд им запретил», – заявил Перес.

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