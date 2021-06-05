Флорентино Перес: «Суперлига продолжает существование. Клубы потеряли 8 млрд евро, а Чеферин повышает себе зарплату»

Президент высказался о проекте .

«Есть соглашение с определенными обязательствами. Суперлига продолжает существование.

Нам угрожают, чтобы защитить свое доминирующее положение, и на английские клубы повлияло это принуждение. Мы ждем решения суда в Люксембурге.

Английские клубы не ушли сами, их принудил . Клубы потеряли 8 миллиардов евро [в период пандемии], а Чеферин повышает себе зарплату.

Некоторые обладают привилегиями, и теперь они хотят их сохранить. Они уже хотели выгнать нас из Лиги чемпионов, но суд им запретил», – заявил Перес.