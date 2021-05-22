Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом. «ПСЖ» считает, что у «Мадрида» нет денег на эту сделку

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вероятно, будет выступать за французский клуб в следующем сезоне.

В «Реале» полагают, что переход француза этим летом невозможен. Парижане полагают, что у нет финансовых возможностей, чтобы приобрести футболиста, пишет Cadena Ser, ссылаясь на информацию, озвученную в эфире программы Hora 25 Deportes.

«ПСЖ» готовит очень щедрое предложение по новому контракту для Мбаппе. Оно затронет не только Килиана, но и его родственников (например, сегодня «ПСЖ» объявил о подписании 3-летнего контракта с младшим братом Мбаппе). Руководители французского клуба планируют, что такая тактика убедит Мбаппе остаться в Париже, так как он захочет быть рядом с семьей.

Финансовые возможности парижан значительно превосходят то, что «Реал» может предложить Килиану. не намерен отпускать форварда.

В минувшем сезоне 22-летний форвард забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. В трех матчах Евро-2020 француз пока не сумел отметиться результативными действиями.

Полную статистику Мбаппе можно изучить здесь.

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