Глава УАФ об игре Украины с Россией: «Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашей страны»

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, при каких условиях может пройти товарищеский матч между сборными Украины и России.

«Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. А еще после того, как наши ведущие команды, «Шахтер» и «Заря», а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, «Таврия», сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на «Донбасс Арене» в Донецке, на «Авангарде» в Луганске, на «Локомотиве» в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает «Шахтер», а первым представителем Украины была «Таврия», а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет «Заря», и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них», – сказал Павелко.

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