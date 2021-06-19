🤬 Дания выкинула Россию с Евро-2020, Украина стала 3-й в группе, победа Аргентины, Зарема жжет, Дзюба догнал Кержакова и другие футбольные новости

1. Россия сгорела Дании (1:4) в решающем матче Евро-2020 и не вышла в плей-офф, заняв 4-е место в группе.

На этом фоне затерялось достижение Артема Дзюбы – форвард повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России, забив 30-й мяч.

Президент РФС Александр Дюков считает: «Результат на Евро неудовлетворительный, задача не выполнена», в то же время: «Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно». Опция продления в контракте Станислава Черчесова сработает, если Россия выйдет в плей-офф на ЧМ-2022. У тренера это 20-е поражение во главе сборной России – больше всех.

Еще в группе B Бельгия обыграла Финляндию (2:0), вышла из группы с первого места и помогла Дании пробиться в плей-офф.

2. В группе C сборная Украины свалилась на третье место, проиграв Австрии (0:1). Команда Андрея Шевченко может попасть в топ-4 лучших сборных с третьих мест. А Австрия впервые с 1954 года вышла в плей-офф на крупном турнире, на Евро – впервые. Нидерланды разгромили Северную Македонию (3:0) благодаря дублю Вейналдума.

3. Определились две пары 1/8 финала чемпионата Европы: Италия сыграет с Австрией 26 июня в Лондоне, а Дания в тот же день встретится с Уэльсом в Амстердаме.

4. Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала громкое интервью Ксении Собчак. Зарема против геев в «Спартаке»: «Газизов говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации. Я в шоке: Леонид, что будем делать?», советовала мужу не назначать Аленичева тренером: «У него голова сальная, волосы на прямой пробор», как и Кононова: «Говорила Федуну: он же вялый. Гончаренко – мужик, он всех в раздевалке дрючит, а этот не сможет». Приложила «Матч ТВ» и Канделаки: «Эти эксперты, у которых IQ на четверых меньше, чем у меня, неделю хихикали, когда я появилась». Также пошутила (или нет): «Федун мне сказал: «Хочешь свадьбы – сделай сиськи». Я сказала: «Нет».

5. Сборная Германии продолжает поддерживать ЛГБТ. Нойер наденет ЛГБТ-повязку на матч с Венгрией. Леон Горетцка выступил за радужную подсветку на «Альянц Арене»: «Правильная идея. Хотим бороться с расизмом и гомофобией с помощью разнообразия».

6. Кубок Америки. Аргентина выиграла у Парагвая (1:0), Уругвай и Чили сыграли вничью – 1:1.

7. Трансферы. Лапорта мечтает, чтобы Месси и Роналду вместе играли за «Барсу», за форварда «Юве» могут отдать Гризманна, Коутиньо или Роберто. «Ман Сити» предложил за Кейна 100 млн фунтов и готов включить в сделку Стерлинга, Жезуса и Лапорта – «Тоттенхэм» против. «МЮ» готов обменять Погба на Варана, «Реал» хочет продать защитника, чтобы подписать Мбаппе или Холанда. Моуринью хочет пригласить Рамоса в «Рому», испанцу предложили 7,5 млн евро в год. Чалханоглу подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой в 5 млн евро. Доннарумма прошел медосмотр для «ПСЖ».

Лунев уйдет из «Зенита», стороны не договорились о новом контракте. Экс-хавбек «Спартака» Гулиев перешел в тульский «Арсенал», а другой экс-спартаковец Ташаев отправился в «Ротор».

8. На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных болельщиков.

9. «Спартак», ЦСКА, «Локо» и «Динамо» попросили Собянина допускать на матчи привитых сверх квоты и предложили организовать пункты вакцинации на стадионах. Федун о коронавирусных ограничениях: «Спартак» продолжает терпеть убытки. Клубы РПЛ постигла та же участь, что и большинство предприятий».

10. Роналду поднялся с 10-го места на 7-е в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Канте лидирует

Цитаты дня:

Оливер Абильгор: «Не каждый, кого я встречаю в России, вообще знает, что такое Дания. Я просто говорил людям, что приехал из Скандинавии»

Станислав Черчесов: «Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. На ЧМ-2018 были более опытные игроки»

Артем Дзюба: «У нас слабая психология, не умеем под давлением играть. Европейцы кайфуют, а мы шарахаемся и паникуем»

Лапорта о Суперлиге: «Проект жив. Не будем извиняться перед УЕФА за то, что хотим быть хозяевами своей судьбы»

Артем Дзюба: «Хотелось бы извиниться перед страной. А те, кто об этом мечтал – наслаждайтесь»

Черчесов об 1:4 от Дании: «Это была наша лучшая игра в плане качества и готовности»

Артем Дзюба: «Дания – плюс-минус нашего уровня, если бы не этот сумасшедший гол»

Артем Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»