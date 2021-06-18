Оливер Абильгор: «Не каждый, кого я встречаю в России, вообще знает, что такое Дания. Я просто говорил людям, что приехал из Скандинавии»

Датский полузащитник высказался о России перед матчем с Данией.

«Не каждый, кого я встречаю на улице в России, вообще знает, что такое Дания. Уже по этой причине они, вероятно, считают себя немного лучше нас.

Дошло до того, что я просто говорил людям, что приехал из Скандинавии, потому что россияне в основном знают о Швеции. Но, надеюсь, в ближайшее время они узнают о побольше (смеется).

Россия – очень гордая футбольная нация, которая, возможно, считает себя лучше, чем позволяет их потенциал. Поскольку это большая страна, не думаю, что россиянам нравится, когда их называют малой футбольной нацией.

Так что будет здорово, если они смогут превзойти себя, именно это им нужно, чтобы набрать очки в матче с Данией», – сказал Абильгор.