«Ман Сити» предложил за Кейна 100 млн фунтов и готов включить своих игроков в сделку. «Тоттенхэм» против

«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в это межсезонье.
Руководство «горожан» сделало официальное предложение: 100 миллионов фунтов плюс возможность включения своих игроков в сделку.
Тем не менее лондонцы не планируют принимать это предложение. Сам 27-летний форвард хочет уйти, однако президент «шпор» Дэниэл Леви намерен его удержать.
В настоящее время Кейн сконцентрирован на выступлении на Евро-2020 в составе сборной Англии, его будущее определится по завершении турнира.