«Ман Сити» предложил за Кейна 100 млн фунтов и готов включить своих игроков в сделку. «Тоттенхэм» против

намерен приобрести нападающего в это межсезонье.

Руководство «горожан» сделало официальное предложение: 100 миллионов фунтов плюс возможность включения своих игроков в сделку.

Тем не менее лондонцы не планируют принимать это предложение. Сам 27-летний форвард хочет уйти, однако президент «шпор» намерен его удержать.

В настоящее время Кейн сконцентрирован на выступлении на в составе сборной Англии, его будущее определится по завершении турнира.