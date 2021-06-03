«Ман Сити» предложил за Кейна 100 млн фунтов и готов включить своих игроков в сделку. «Тоттенхэм» против

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«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в это межсезонье.

Руководство «горожан» сделало официальное предложение: 100 миллионов фунтов плюс возможность включения своих игроков в сделку.

Тем не менее лондонцы не планируют принимать это предложение. Сам 27-летний форвард хочет уйти, однако президент «шпор» Дэниэл Леви намерен его удержать.

В настоящее время Кейн сконцентрирован на выступлении на Евро-2020 в составе сборной Англии, его будущее определится по завершении турнира.

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