Артем Дзюба: «Дания – плюс-минус нашего уровня, если бы не этот сумасшедший гол»

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Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил игру команды в матче с Данией (1:4) на Евро-2020.

«Не может быть лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи – вратарю. Как только хороший соперник, добротный...

Если бельгийцы видно, что уровнем выше, то Дания примерно плюс-минус нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол. 

Понятно, что мы с ними на равных играли, они больше контролировали. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы, мы с ними справлялись.

Говорю вам, на таком уровне забиваешь гол, выигрываешь 1:0 – игра совсем переворачивается в другую [сторону]. Вместо того, чтобы вести, мы 0:1 [проигрываем]. Ну такая вот», – заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ».

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