На ЧМ по пляжному футболу в Москве планируют пускать только вакцинированных болельщиков

Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко сообщил, что на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве, предположительно, будут допускаться только вакцинированные от болельщики.

«Ограничения, которые будут во время чемпионата действовать, они будут вводиться в соответствии с обстановкой, которая на тот момент будет присутствовать. Какая она будет – сегодня трудно предсказать.

Все меры будут предприняты, у Москвы есть все возможности, финансирование выделено… Детали относительно ковида будут известны ближе к самому турниру.

Могу заранее сказать, что, скорее всего, предположительно, будут допускаться зрители только с сертификатами о вакцинации», – заявил Горбенко.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет 19-29 августа.