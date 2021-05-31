«МЮ» готов обменять Погба на Варана. «Реал» хочет продать защитника, чтобы подписать Мбаппе или Холанда

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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами.

Английский клуб заинтересован в приглашении защитника мадридцев Рафаэля Варана и может включить в сделку хавбека Поля Погба.

«МЮ» не хочет переплачивать за Варана, так как через год истекает срок его контракта с «Реалом». «Юнайтед» планирует серьезно потратиться на приобретение Джейдона Санчо из «Боруссии».

Тем не менее обмен Варана в планы «Реала» не входит, клуб намерен заработать на продаже француза в связи с планами купить Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Самому Погба переход в «Реал» очень интересен. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. Стороны планируют обсудить продление договора после Евро-2020, однако в случае, если «Мадрид» все же проявит к полузащитнику интерес, ситуация может измениться.

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