Федун о коронавирусных ограничениях: «Спартак» продолжает терпеть убытки. Клубы РПЛ постигла та же участь, что и большинство предприятий»

Владелец обратился к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом и ограничениями, направленными на сдерживание пандемии.

«К сожалению, футбольные клубы российской Премьер-лиги постигла та же участь, что и большинство предприятий бизнеса.

Третий сезон подряд мы сталкиваемся с ограничениями доступа болельщиков на стадионы и, соответственно, продолжаем терпеть убытки, пытаясь сохранить финансирование на прежнем уровне», – написал Федун.

Ранее «Спартак», ЦСКА, «Локо» и «Динамо» попросили Собянина допускать на матчи привитых сверх квоты и предложили организовать пункты вакцинации на стадионах.