Лапорта о Суперлиге: «Проект жив. Не будем извиняться перед УЕФА за то, что хотим быть хозяевами своей судьбы»

Президент «Барселоны» высказался о .

«Проект жив, я настаиваю на этом. Мы все еще пытаемся вести диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться за попытку организовать турнир. Пока я здесь президент, мы не будем извиняться перед УЕФА за то, что хотим сами быть хозяевами своей судьбы.

УЕФА угрожал нам штрафами и исключением из Лиги чемпионов. Время доказало нашу правоту. Они приостановили дело и допустили нас до участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Мы сделали это, потому что любим футбол, потому что футбол находится в сложной ситуации. Клубы, которыми владеют государства, могут делать гораздо более привлекательные предложения, чем мы, и они продолжают инвестировать.

Молодежь предпочитают интересные игры, аудитория уменьшается, из-за чего денег становится меньше. Мы хотим, чтобы это было самое привлекательное соревнование в мире. Мы приглашаем УЕФА и лиги обсудить это.

Английские клубы были движущей силой Суперлиги, но они испугались под давлением УЕФА. Думаю, сейчас они сожалеют о выходе из проекта, видя, как отступил», – заявил Лапорта.