Горетцка о радужной подсветке на «Альянц Арене»: «Правильная идея. Хотим бороться с расизмом и гомофобией с помощью разнообразия»

Полузащитник сборной Германии Леон Горетцка поддержал идею включить подсветку в цветах радуги на «Альянц Арене» в матче с Венгрией в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.

«Мы хотим бороться с расизмом и гомофобией с помощью разнообразия.

Планируется, что будет сиять цветами радуги на матче с Венгрией. Я считаю, что это отличная, правильная идея», – сказал игрок «Баварии».

Горетцка суперактивен: подкачался, критикует ультраправых, помогает жертвам пандемии и кризиса, призывает немцев не забывать историю