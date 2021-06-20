Горетцка о радужной подсветке на «Альянц Арене»: «Правильная идея. Хотим бороться с расизмом и гомофобией с помощью разнообразия»

Теги Бавария Сборная Германии по футболу сборная Венгрии по футболу Sports.ru Альянц Арена Евро-2020 стадионы Леон Горетцка ЛГБТ дискриминация Футбол

Полузащитник сборной Германии Леон Горетцка поддержал идею включить подсветку в цветах радуги на «Альянц Арене» в матче Евро-2020 с Венгрией в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.

«Мы хотим бороться с расизмом и гомофобией с помощью разнообразия.

Планируется, что «Альянц Арена» будет сиять цветами радуги на матче с Венгрией. Я считаю, что это отличная, правильная идея», – сказал игрок «Баварии».

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