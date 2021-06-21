Артем Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»

Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался после поражения от Дании (1:4) на и вылета с турнира.

«Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

заняла 4-е место в группе В и вылетела из турнира.

Артем Дзюба: «Хотелось бы извиниться перед страной. А те, кто об этом мечтал – наслаждайтесь»

Артем Дзюба: «Дания – плюс-минус нашего уровня, если бы не этот сумасшедший гол»

Дзюба о поражении от Дании: «На таком уровне нельзя спотыкаться и падать»