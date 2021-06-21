Артем Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Sports.ru Евро-2020 Футбол

Нападающий сборной России Артем Дзюба высказался после поражения от Дании (1:4) на Евро-2020 и вылета с турнира.

«Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России заняла 4-е место в группе В и вылетела из турнира.

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