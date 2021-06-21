Черчесов об 1:4 от Дании: «Это была наша лучшая игра в плане качества и готовности»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о поражении от Дании (1:4) в третьем туре Евро-2020.

«Есть теоретический план, который мы выдержали. Все-таки надо посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре.

Все-таки, хотим мы или нет, бельгийцы здесь выиграли. Наверное, с бельгийцами нам конкурировать чуть-чуть сложновато, и наивно бы было выходить на пик формы с бельгийцами, чтобы потом вниз идти. Мы, наоборот, шли наверх, так как планировали.

Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно и скрупулезно подумать и принимать правильные решения.

Всем болельщикам привет, переживаем. Вернее, болельщик имеет право переживать. Мы должны исправляться», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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