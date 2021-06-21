Зарема Салихова: «Газизов говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации. Я в шоке: Леонид, что будем делать?»

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Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов пытался мешать работе тренера Доменико Тедеско.

– Почему Доменико не продлил контракт со «Спартаком»? Ты его уговаривала?

– Конечно, уговаривала. Когда он мне сказал, что не будет продлевать контракт, я вообще неделю плакала. Потому что я-то знала сильно заранее, не после «Зенита». Мне было реально жалко команду. Думаю, что было тяжело.

Плюс вот этот Газизов, он постоянно ему устраивал какие-то неприятности. Как европеец, он об этом вообще никогда не скажет.

– Ну какие, например?

– Ну допустим, он мне с Леонидом с августа говорил... ну это вообще, конечно, ужас, это все абсолютно неправильно... что Доменико нетрадиционной ориентации. Просто Газизов один раз услышал, когда я разговаривала с агентством по подбору гувернеров... Наш гувернер, как начался ковид, уехал к себе в Швейцарию.

Я переживала, что у меня дети уже 4 месяца без французского, и начала искать. Когда я была на работе, мне позвонили из агентства, что-то спросили.

Я говорю: у меня самое первое, основное, чтобы был не гей. Потому что мне два раза геев прислали. У меня три мальчика. Я как бы абсолютно нейтрально отношусь, но не хочу, чтобы моих сыновей воспитывал человек нетрадиционной ориентации.

Он (Газизов – прим. Sports.ru) услышал и понял: ага, вот как можно избавиться! Нужно вот это сказать. Я такая в шоке, говорю: Леонид, что мы будем делать? При том, что я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один.

– Ты была в шоке от такой манипуляции?

– Нет, я же ему верила. А мы еще не в России. Мы вернулись в Россию, я ему [Тедеско] позвонила, говорю: давай мы с тобой поговорим, скажи мне честно. Он такой: вы что!

А тот (Газизов – прим. Sports.ru) говорит: вот, видите, у него никто не видит фотографий семьи, никто не видит семьи, наверное, там что-то такое. Почему у него такие красные глаза, может, он что-то принимает. Ну блин!

И мы же не знали тогда, что Газизов такой балабол. А у него реально интриги плести – он мастер в этом. Он (Тедеско – прим. Sports.ru) говорит: нет, конечно, вот моя семья, вот моя дочка. Просто оберегаю свою семью, не хочу, чтобы это как-то их касалось.

Я говорю: а почему такие глаза? Он говорит: много компьютера, у меня сухость. Я говорю: так, иди к врачам.

– Подожди, а если бы он оказался геем, это бы на ваше решение как-то повлияло?

– Я думаю, да.

– Почему?

– А у нас один раз был нетрадиционной ориентации футболист.

Де Зеув.

– Да-да.

– И чего?

– Ну ничего хорошего.

– То есть ты считаешь, что ориентация влияет?

– Да.

– А почему? Что, он начинает приставать?

– Ну не знаю. Там же дети еще. Я у Газизова спрашиваю: как это может быть, команда бы это почувствовала. Он говорит: нет, ничего они не могли почувствовать, они же молодые, ничего не понимают.

Я говорю: в смысле молодые, не понимают, они же не девственники у нас там, что за бред, – сказала Салихова в интервью Ксении Собчак.

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