Гозенс потушил Португалию, Депай в «Барсе», ничьи Франции и Испании, Зарема снова мочит и другие новости футбола

1. Германия и Португалия выдали самый результативный матч Евро: немцы победили со счетом 4:2. Счет открыл Криштиану Роналду, затем португальцы попустили четыре гола подряд (в том числе два автогола), а ответить смогли лишь точным ударом Диогу Жоты с паса Роналду. Крутой матч провел Робин Гозенс, который поучаствовал во всех 4 мячах Германии: на его счету гол, ассист и два прострела, после которых мяч в свои ворота отправляли португальские защитники.

Для Португалии матч сложился неудачно, а вот Роналду преуспел: впервые в карьере забил сборной Германии, повторил рекорд Клозе и находится всего в 2 мячах от повторения мирового рекорда по голам на уровне сборных.

2. Испания поделила очки с Польшей (1:1). Альваро Мората открыл счет, Роберт Левандовски сравнял, а Жерар Морено попал в штангу с пенальти, после чего Мората на добивании махнул мимо ворот.

11-метровые на этом Евро не идут: Морено – уже пятый игрок, не забивший пенальти, а всего ударов с точки было 9.

3. Сборная Франции сыграла вничью в Будапеште с Венгрией (1:1). В первом тайме счет открыл Аттила Фиола, Антуан Гризманн спас реноме французов после перерыва. Таким образом, у Гризманна 7 голов на Евро, больше только у Роналду и Платини.

4. Так, ну и какая ситуация в группах? Франция с 4 очками лидирует в группе F, у Германии и Португалии по 3 балла. И даже Венгрия там сохраняет шансы ворваться в плей-офф. Испания – 3-я в группе E. Швеция опережает ее на 2 очка, Словакия – на 1. Победа над Словакией в последнем туре выведет Испанию в плей-офф. Впрочем, пока и среди третьих мест Испания в топ-4, выходящем в плей-офф.

5. «Барселона» объявила о трансфере Мемфиса Депая. Форвард «Лиона» подпишет с каталонцами контракт до 2023 года, когда срок его соглашения с французским клубом истечет (это случится 30 июня).

6. На матче Россия – Дания будет работать французский судья Клеман Тюрпен,

7. Появилась информация, что ЦСКА планирует встречу с экс-тренером «Эвертона» Марку Силвой. Впрочем, московский клуб опроверг это сообщение, отметив, что доверяет Алексею Березуцкому.

8. ФИФА за гомофобные кричалки фанатов наказала сборную Мексики закрытием трибун и денежным штрафом.

9. Фанаты сборной Венгрии пронесли баннер с перечеркнутым черным человечком на одном колене перед матчем с Францией.

10. Трансферные новости. «Интер» рассматривает Думфриса как замену Хакими. У защитника 2 гола на Евро. Также миланский клуб готов арендовать ван де Бека на замену Эриксену, «МЮ» хочет 30 млн евро. Кстати, «Баварии» Думфрис тоже интересен.

Цитаты дня.

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