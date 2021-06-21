Кубок Америки. Аргентина против Парагвая, Уругвай играет с Чили

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В Бразилии продолжается Кубок Америки.

В 3-м туре группового этапа сборная Уругвая играет с Чили, Аргентина встречается с Парагваем.

Кубок Америки

3-й тур

Группа А

Уругвай – Чили 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
22 июня, 00.00, «Арена Пантанал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Варгас, 1:1 – 66, автогол Видаль.
УругвайМуслера, Годин, Хименес, Гонсалес (Нандес, 46), Винья (Родригес, 85), де ла Крус (Касерес, 46), Вальверде, Весино (Торрейра, 81), де Арраскаэта (Торрес, 60), Суарес, Кавани.
ЧилиБраво, Исла, Марипан (Роко, 38), Сьерральта, Мена, Пульгар, Арангис, Варгас (Менесес, 56), Видаль (Аларкон, 69), Медель, Бриртон (Арриагада, 69).
Предупреждения:
Вальверде (13), Сьерральта (19).

 

Аргентина – Парагвай
Дата проведения
22 июня, 03.00, «Национальный стадион Бразилии»
превью матча текстовый онлайн статистика
АргентинаМартинес, Тальяфико, Молина, Пеццелья, Ромеро, Паредес, Гомес, Родригес, Ди Мария, Агуэро, Месси.
ПарагвайСильва, Алонсо, Эспинола, Гомес, Арсамендия, Кубас, Ромеро, Альмирон, Пирис, Авалос, Ромеро.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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