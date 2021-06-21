Кубок Америки. Аргентина против Парагвая, Уругвай играет с Чили

В Бразилии продолжается Кубок Америки.

В 3-м туре группового этапа сборная Уругвая играет с Чили, Аргентина встречается с Парагваем.

Кубок Америки

3-й тур

Группа А

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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