Кубок Америки. Аргентина против Парагвая, Уругвай играет с Чили

В Бразилии продолжается Кубок Америки.
В 3-м туре группового этапа сборная Уругвая играет с Чили, Аргентина встречается с Парагваем.
3-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 22 июня, 00.00, «Арена Пантанал»
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Уругвай –
Муслера, Годин, Хименес, Гонсалес (Нандес, 46), Винья (Родригес, 85), де ла Крус (Касерес, 46), Вальверде, Весино (Торрейра, 81), де Арраскаэта (Торрес, 60), Суарес, Кавани.
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Чили –
Браво, Исла, Марипан (Роко, 38), Сьерральта, Мена, Пульгар, Арангис, Варгас (Менесес, 56), Видаль (Аларкон, 69), Медель, Бриртон (Арриагада, 69).
- Предупреждения:
- Вальверде (13), Сьерральта (19).
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00, «Национальный стадион Бразилии»
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Аргентина –
Мартинес, Тальяфико, Молина, Пеццелья, Ромеро, Паредес, Гомес, Родригес, Ди Мария, Агуэро, Месси.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.