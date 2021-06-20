Чалханоглу подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой в 5 млн евро. Медосмотр – завтра

Полузащитник близок к переходу в .

Турецкий футболист подпишет 3-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год после налогов плюс еще один миллион бонусами, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

27-летний игрок завтра пройдет медосмотр в Милане. «Интер» активизировался в переговорах после ситуации с , перенесшим остановку сердца на Евро-2020.

В 33 матчах прошлого сезона Серии А Чалханоглу забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.