Чалханоглу подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой в 5 млн евро. Медосмотр – завтра

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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу близок к переходу в «Интер».

Турецкий футболист подпишет 3-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год после налогов плюс еще один миллион бонусами, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

27-летний игрок завтра пройдет медосмотр в Милане. «Интер» активизировался в переговорах после ситуации с Кристианом Эриксеном, перенесшим остановку сердца на Евро-2020.

В 33 матчах прошлого сезона Серии А Чалханоглу забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

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