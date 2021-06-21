Артем Дзюба: «Хотелось бы извиниться перед страной. А те, кто об этом мечтал – наслаждайтесь»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о поражении от в заключительном туре группового этапа (1:4).

– В чем причина поражения, если учесть, что в первом тайме все выглядело неплохо?

– Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне... И вот сразу ответ на ваш вопрос. Когда мы не забиваем такие стопроцентные моменты и неправильно распоряжаемся.

Мы все вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы проиграли – игроки прежде всего, потому что нам все разжевали, объяснили, но когда ты сам себе на протяжении турнира привозишь голы – я не говорю, что, условно, кто-то, мы, игроки – конечно, мы из-за этого проигрываем.

Первый гол – на ровном месте. У нас все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне не прощается. У них полумомент – удар, гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда – мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное.

Еще раз хотелось бы извиниться. Всем, кто в нас верил – мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтал – наслаждайтесь, можете нас материть и костерить, наверное, будете правы. В любом случае, спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, хотели отыграться, но получили третий и четвертый, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».