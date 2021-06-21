Александр Дюков: «Результат на Евро неудовлетворительный, задача не выполнена, но делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги выступления сборной России на , где команда заняла четвертое место и не вышла в плей-офф, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена.

При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно.

Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», – сказал Дюков.

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