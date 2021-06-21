Александр Дюков: «Результат на Евро неудовлетворительный, задача не выполнена, но делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Евро-2020 Александр Дюков Футбол

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020, где команда заняла четвертое место и не вышла в плей-офф, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена.

При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно.

Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», – сказал Дюков.

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