Зарема о «Матч ТВ» и Канделаки: «Эти эксперты, у которых IQ на четверых меньше, чем у меня, неделю хихикали, когда я появилась»

, спутница владельца , рассказала о своем отношении к и генеральному продюсеру канала .

– Когда я только появилась, эти «Матч ТВ», «Газпром-Медиа», они там сидели, неделю хихикали, эти эксперты, у которых на четверых IQ меньше, чем у меня (смеется). Они там неделю обсуждали, столько выпусков посвятили.

И Тина тоже у себя на странице в инстаграме нашла свою фотосессию в журнале Maxim, типа вот я тоже снималась, но у меня все чинно, у меня в трусах. Но иногда неправильно подобранные трусы – это еще хуже, чем без трусов.

– Подожди, вот тот пост, где она говорила: я никогда голой не снималась, – ты считаешь, что это камешек в твой огород?

– Конечно, потому что это было в это же время сделано, когда пошли все эти публикации. Не публикации, передачи «Матч ТВ» в момент, когда до их дошло, что я появилась в «Спартаке».

И типа – слава богу, я не снималась, спросила бы разрешения у мужа, у детей. Ну просто не во всех же жизненных моментах она у них спрашивала разрешения, правильно?

– Думаю, когда с Сулейманом [Керимовым] на «Феррари» ехала, будучи замужем, не спрашивала. То есть ты думаешь, что это был выпад в твою сторону?

– Я в этом сто процентов уверена. А теперь: Зарема, Зарема, дайте интервью, мы же женщины, мы должны друг друга поддерживать. Вы такая сильная, нам так интересно. И там каждый комментатор, от Черданцева до кого-то там, обратился ко мне и лично написал.

Но у меня никаких «Матч ТВ», потому что я знаю, как они фотошопят. Нам пенальти надо дать – они повторы не показывают. Руки у других команд – руки не было. Если мячик попал в плечо, они фотошопом двигают руку.

– То есть ты считаешь, что «Матч ТВ» с предубеждением относится к «Спартаку»?

– Я не считаю – я в этом уверена, – сказала Салихова в интервью Ксении Собчак.