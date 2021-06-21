Станислав Черчесов: «Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. На ЧМ-2018 были более опытные игроки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался после поражения команды от (1:4) на Евро-2020, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Не сложился результат, на который нацеливались. План выдерживался, было несколько хороших моментов, могли забить, повернуть сценарий матча. Первый момент или полумомент Дании закончился голом.

Соорудили гол сами себе. Получили гол, перестроили игру, хотя замена была готова до нее. Отыграли один гол, хотели дальше, но пропустили контратаку. Мы прекрасно знаем, что они быстро контратакуют, поэтому так построили игру. Пропустили две контратаки и пропустили два гола.

Поблагодарю игроков, они были готовы, но игра сложилась не в нашу пользу. Нужно пересмотреть матч и делать выводы.

– В чем отличие этой сборной от ЧМ-2018? Какова ваша доля ответственности?

– Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. Там были более опытные игроки. Этот опыт поможет новым игрокам, во-первых, отбираться на такие турниры, во-вторых, выступать на них.

– С чем связаны грубейшие индивидуальные ошибки в матче с Бельгией и Данией?

– Не хотелось бы про игроков в отдельности говорить, все-таки мы команда, надо в целом смотреть. План выдерживался, могли забить два. Естественно, на таком турнире нужно реализовывать. Соперник индивидуально сильно сыграл.

На второй тайм вышли отыгрываться, был подсказ, что нужно делать. Второй гол созрел из ничего, он не добавил оптимизма. Хотя Жемалетдинов и Соболев готовились перед ним.

Игроки переживают, я их поблагодарил за турнир. Те, кто уже был – чтобы проанализировал. Те, кто впервые на таком турнире – прочувствовали его и сделали выводы, – сказал Черчесов.

ОПЯТЬ.

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