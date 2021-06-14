Нули в матче Англии, в Москве закрыли фан-зоны, Эриксена выписали, у Роналду 300 млн подписчиков и другие новости футбола

1. Скучный день на Евро-2020. Англия и Шотландия в Лондоне голов не забили (0:0). Игроки команд встали на колено, и это был едва ли не самый увлекательный момент матча. Англичане нанесли лишь 1 удар в створ ворот соперника. У Харри Кейна 0 ударов в створ за 156 минут на этом чемпионате Европы.

Хорватия и Чехия сыграли вничью (1:1). Ловрен в своем первом матче на Евро локтем до крови разбил лицо Шику, арбитр назначил пенальти, и Патрик Шик забил 3-й гол на турнире, возглавив гонку бомбардиров. Потом Иван Перишич красиво забил с игры.

Швеция одолела Словакию (1:0) благодаря голу Эмиля Форсберга с пенальти. Тренер шведов считает, что уже «можно выпить немножко пива» – у его команды все хорошо.

2. В Москве закрыли фан-зоны и ограничили посещаемость массовых мероприятий до тысячи человек. Это новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

3. Хавбека сборной Дании и «Интера» Кристиана Эриксена выписали из больницы. Ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор после остановки сердца на поле.

4. Роналду – первый человек с 300 млн подписчиков в инстаграме. Великий португалец опережает актера Дуэйна «Скалу» Джонсона, американскую певицу Ариану Гранде и модель Кайли Дженнер.

5. Фонд спортивной солидарности сообщил, что УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой. Союз ответил: «Матчи в Беларуси с участием сборных и клубов пройдут по расписанию». Отказались от ряда мероприятий.

6. Кубок Америки. С голами тоже негусто – Аргентина обыграла Уругвай за счет единственного гола, Чили с таким же счетом победила Боливию.

7. «Зенит» предложит 37-летнему Юрию Жиркову либо продлить контракт на год, либо стать менеджером или тренером

8. Финал Евро-2020 вроде бы могут перенести из Англии в Будапешт, если власти Британии не отменят карантин для вип-гостей. УЕФА опроверг это: «Уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне». В чем все дело?

9. Трансферы. Форвард «Крыльев» Сергеев близок к переходу в ЦСКА за 100 млн рублей, игрок интересен и «Локомотиву». Рамос хочет получить 30 млн евро за 2 сезона в новом клубе, еще 20 млн – подъемные, защитник общался с «Миланом». «ПСЖ» интересуется Погба, «МЮ» хочет 80 млн евро.

«Реал» намерен получить за Варана около 70 млн евро, если он не продлит контракт, но может согласиться и на 40-50 млн. «Краснодар» может пригласить 30-летнего форварда «Бэйцзин Гоань» Бакамбу. «Шахтер» подписал форварда Лассина Траоре из «Аякса». Гаттузо не станет тренером «Тоттенхэма».

10. Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо» по схеме «3+1». Зарплата 18-летнего форварда – 30 тысяч евро в месяц.

Цитаты дня:

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Зарема о календаре: «Спартак» всегда ставят в самые неудобные условия. Учтите наши пожелания, нас же больше, не все «Газпромом» живут»

Глава «Газпром-Медиа» Жаров: «Будем верить, что посыл Бузовой сподвигнет спортсменов на новые победы. Она сказала очень точные слова»

Александр Соболев: «Надо обыгрывать Данию и спокойно выходить из группы. Есть уверенность, что это не последний наш матч на Евро»

Роман Бабаев: «Не будь судейских ошибок, ЦСКА попал бы в еврокубки. Но не будем оправдывать этим место в таблице»

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