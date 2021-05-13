Ротенберг остался в «Локо», УЕФА утвердил форму Украины, орден Москвиной, Фоден – самый дорогой в топ-5 лиг и другие новости утра

1. Минюст Швейцарии предостерег УЕФА и ФИФА от санкций к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу». А их могли исключить из еврокубков.

2. «Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом до 31 декабря. Он не играл 2,5 года.

3. Кубок Стэнли. «Монреаль» выбил «Виннипег», выиграв серию со счетом 4-0. «Канадиенс» впервые с 2014 года поборются за выход в финал. Первый матч в Кубке Стэнли провел защитник клуба Александр Романов.

«Айлендерс» в результативном матче одолели «Бостон» (5:4, 3-2 в серии), Варламов отразил 40 бросков из 44.

4. Форме Украины с контурами страны быть на Евро – УЕФА утвердил ее «в соответствии с правилами экипировки». Посольство США в Киеве похвалило форму.

5. Надаль, Джокович, Шварцман вышли в 1/4 финала на «Ролан Гаррос». Швентек, Гауфф, Крейчикова пробились в четвертьфинал, Кенин выбыла.

6. Фоден – самый дорогой игрок топ-5 лиг, Рэшфорд – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 12-й, Вернер – 17-й. Месси и Роналду не попали в топ-100! Это версия CIES Football Observatory.

7. НБА. Плей-офф. Плей-офф. «Бруклин» уничтожил «Милуоки» с разницей «+39».

8. Трансферы. «Зенит» может подписать Видаля? «ПСЖ» предложил Доннарумме 12 млн евро в год с учетом бонусов. Вейналдум будет зарабатывать в «ПСЖ» 10 млн евро в год. «Юве», «ПСЖ» и «Интер» сделали Депаю выгодные предложения, но форвард хочет в «Барсу». Чорлука войдет в тренерский штаб «Локомотива».

9. Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она работает в фигурном катании с 1962 года. Пары Москвиной завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

10. УНИКС вновь уступил ЦСКА (57:76) и проигрывает 0-2 в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

11. В товарищеских матчах перед Евро-2020 сборная Германии дома разнесла Латвию (7:1), Украина разгромила Кипр (4:0).

12. РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия. Он должен быть реализован до 16 декабря 2022 года. World Athletics одобрила заявки 35 российских спортсменов на нейтральный статус. В списке нет Сергея Шубенкова.

13. В волейбольной Лиге наций женская сборная России обыграла Таиланд (3-1).

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