Песков о возможной игре России с Украиной на Евро: «Нужно быть выше разжигания ненависти, мы родственные народы»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался на тему возможной игры сборных России и Украины на Евро-2020.

– Не подстегнет ли возможная встреча сборных России и Украины в плей-офф турнира политическую напряженность?

– Не подстегнет. Спорт есть спорт, и уж по крайней мере нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого. И наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа.

И по крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости, – отметил Песков.

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