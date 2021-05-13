Песков о возможной игре России с Украиной на Евро: «Нужно быть выше разжигания ненависти, мы родственные народы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался на тему возможной игры сборных России и Украины на Евро-2020.

– Не подстегнет ли возможная встреча сборных России и Украины в плей-офф турнира политическую напряженность?

– Не подстегнет. Спорт есть спорт, и уж по крайней мере нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого. И наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа.

И по крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости, – отметил Песков.

Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». УЕФА говорит, что нарушений нет