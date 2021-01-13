«Сборище фриков, днище и сатанизм». Хореограф группы Тутберидзе о премии телеканала «Муз-ТВ»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался по поводу церемонии вручения ежегодной премии телеканала «Муз-ТВ».

«ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ! 🙉🙉🙉💩💩💩

Вот что сказать. Это жесть, ребята, я долгое время работал в шоубизе, как-то было все более сдержанно и корректно, но это просто какое-то сборище фриков, днище и сатанизм.

Что сегодня втюхивают нашему юному поколению, один только Моргенштерн чего стоит, вы тексты его высеров почитайте, ублюдство же полное!

В то время, когда я работал в шоу-бизе, было много разных людей – и да, были геи и немало. Я совершенно к ним спокойно отношусь, со многими мы дружили и общались, совершенно нормальные люди, талантливые, интересные, но то, что происходит сейчас, переходит все границы.

Друзья, смотрите внимательно, что слушают ваши дети, какой информацией питаются в интернете, иначе в один прекрасный момент вы не остановите этот поезд, летящий под откос.

Слава Богу, моя дочь понимает, что вот это все – полный шлак, деградация и полнейшее дно, мы постоянно ведем на эти темы беседы, я стараюсь привить ей правильные понятия, мораль, вкус к хорошей музыке, приятным текстам с хорошим смыслом.

Я в ужасе, что будет лет через 10, если вот это говно будет литься в разум наших детей», – написал Железняков.

UPD: Этого поста больше нет в инстаграме Железнякова, однако запись доступна на странице хореографа ВКонтакте.