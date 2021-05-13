«Юве», «ПСЖ» и «Интер» сделали Депаю выгодные предложения. Форвард хочет в «Барсу»

Теги Лион ПСЖ Интер Ювентус Барселона лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джорджиньо Вейналдум Мемфис Депай Футбол

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай пользуется спросом в связи с истечением контракта этим летом.

Как информирует Mundo Deportivo, нидерландец получил выгодные предложения от «ПСЖ», «Ювентуса» и «Интера».

Однако сам футболист желает перейти в «Барселону», с которой уже провел переговоры.

Каталонцы, чтобы избежать повторения ситуации с хавбеком Джорджиньо Вейналдумом, могут теперь внести изменения в предложенный Депаю контракт, но они не затронут финансовый аспект сделки. Речь может идти о продлении срока действия договора на год.

Ранее сообщалось, что Депай будет получать в «Барсе» 5 млн евро в год плюс бонусы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья