«Юве», «ПСЖ» и «Интер» сделали Депаю выгодные предложения. Форвард хочет в «Барсу»

Нападающий пользуется спросом в связи с истечением контракта этим летом.

Как информирует Mundo Deportivo, нидерландец получил выгодные предложения от , и .

Однако сам футболист желает перейти в «Барселону», с которой уже провел переговоры.

Каталонцы, чтобы избежать повторения ситуации с хавбеком Джорджиньо Вейналдумом, могут теперь внести изменения в предложенный Депаю контракт, но они не затронут финансовый аспект сделки. Речь может идти о продлении срока действия договора на год.

Ранее сообщалось, что Депай будет получать в «Барсе» 5 млн евро в год плюс бонусы.